“Vieni qui”, la telefonata di Gianluca Vialli a un ex Napoli: retroscena da brividi

L’ex calciatore Gianluca Vialli si è spento all’inizio di questo 2023. Il mondo del calcio ancora lo piange e spunta un retroscena.

Gianluca Vialli è stato uno degli attaccanti italiani più forti dell’ultimo trentennio. Insieme a Roberto Mancini ha composto i Gemelli del gol e i due hanno trascinato la Sampdoria a grandissime vittorie. I tifosi blucerchiati non possono dimenticare la doppietta nella finale di Coppa delle Coppe del 1990 (competizione vinta) e soprattutto l’unico scudetto della loro storia.

Dopo la quasi decennale esperienza a Genova Vialli ha poi vinto anche con le maglie di Juventus e Chelsea ed ha lasciato ovunque un bellissimo ricordo. Gli ultimi mesi sono stati molto toccanti nel mondo del calcio e in questo 2023 abbiamo, nostro malgrado, assistito alla dipartita prima di Gianluca Vialli e poi di Sinisa Mihajlovic, due leggende e soprattutto due grandi ‘esseri umani’ protagonisti nel nostro campionato.

Sono impresse nella mente di tutti le immagini al funerale di Gianluca con il ct della Nazionale (e suo grande amico) Roberto Mancini a portare la bara insieme ad altri grandi calciatori e tutti storici amici dell’attaccante di Cremona. In queste ore, proprio su uno di questi, è tornato in voga un curioso quanto importante retroscena. Una situazione che mostra molto del Vialli uomo e una cosa che resterà nella storia. Parliamo di Gianluca e del suo rapporto con un suo ex compagno di squadra, l’ex calciatore di Juve e Napoli Massimo Mauro. I due hanno avuto nel corso degli anni un legame indissolubile e che resterà oltre, anche dopo la morte del calciatore.

Vialli, spunta il retroscena su Massimo Mauro

Il Corriere dello Sport riportò anzitempo un desiderio di Vialli prima di morire. L’ex calciatore chiamò personalmente Massimo Mauro e gli chiese di venire a Londra, espresse il desiderio di vederlo e parlare un’ultima volta con lui. Una situazione da brividi che testimonia il grande rapporto che legava i due uomini. Naturalmente l’ex Napoli è partito subito alla volta di Londra per raggiungere un’ultima volta il grande amico.

Gianluca Vialli e Massimo Mauro hanno aperto insieme negli ultimi anni la Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e per lo sport e Massimo ha fatto da padrino di battesimo ad una delle sue figlie. Ancora oggi, mesi dopo la scomparsa dell’amico, Massimo promuove la fondazione ricordando il bellissimo rapporto che lo legava al calciatore e soprattutto amico scomparso. Un legame che va oltre la morte e che resterà sempre indissolubile.