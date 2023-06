Napoli, primo acquisto dalla Serie A: affare da 15 milioni di euro

C’è ancora tanto entusiasmo in casa Napoli per la vittoria dello scudetto, anche se ora la priorità del club è ricercare un nuovo allenatore. L’addio di Spalletti ha lasciato un vuoto sulla panchina dei partenopei che De Laurentiis sta cercando di colmare.

Nonostante anche Giuntoli sia in bilico, con costanti corteggiamenti da parte delle Juventus, la società partenopea continua a lavorare in sede di calciomercato. Con Demme sul piede di partenza e Ndombele che non sarà riscattato dal Tottenham, la priorità è acquistare un nuovo centrocampista. L’obiettivo del Napoli è Lazar Samardzic dell’Udinese.

Contatti con l’Udinese per Samardzic

Come riferito sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tra De Laurentiis e Pozzo (tra cui c’è un gran rapporto personale, ndr) i dialoghi sarebbero già cominciati. Il centrocampista 21enne potrebbe essere acquistato sulla base di 15 milioni di euro.