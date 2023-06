Non solo lo scudetto con il Napoli, altro merito per Meret: lo ringrazia tutto il calcio italiano!

Uno dei protagonisti della meravigliosa cavalcata scudetto del Napoli è stato il portiere Alex Meret, che a inizio stagione era stato in procinto di essere ceduto, salvo poi riscattarsi con un campionato straordinario. A parlare dell’estremo difensore dei partenopei – e anche della categoria italiana in generale – è stato l’ex portiere di Fiorentina e Inter, Francesco Toldo, intervenuto a Radio Anch’io Sport.

Questo post in breve

Ecco quanto evidenziato:

I portieri italiani sono in ripresa , è un ruolo simbolo del calcio. Prima era la scuola migliore quella italiana , poi c’è stato l’avvento dei portieri stranieri, sono cambiate le regole, ora sono privilegiati anche portieri non di statura elevatissima.

Comunque mi fa piacere vedere in alcuni portieri italiani. Meret è da volergli bene: un ragazzo a modo, perfetto, ha vinto uno scudetto a Napoli, per me lui rappresenta il rilancio della categoria.