Italiano-Napoli, mossa di De Laurentiis: l’aggiornamento di Di Marzio

Il focus principale in casa Napoli è il nome del prossimo allenatore, quello che dovrà prendere l’eredità pesantissima di Luciano Spalletti. Archiviata la vittoria dello scudetto e avendo festeggiato abbastanza, ora bisogna pensare alla prossima stagione. Chi sarà il nuovo tecnico che siederà sulla panchina azzurra? Aurelio De Laurentiis si sta muovendo.

Uno dei nomi maggiormente accostati al Napoli è quello di Vincenzo Italiano, allenatore capace di portare la Fiorentina in finale di Coppa Italia e Conference League in questa stagione. Proprio sul tecnico della Viola arrivano aggiornamenti dal giornalista di Sky ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Il sostituto di Spalletti non è stato ancora scelto. Oggi è stato fatto un altro tentativo per Nagelsmann, andato in teoria a vuoto, perché il tedesco ha dato la parola al PSG.

Al momento Italiano ha le possibilità maggiori. De Laurentiis ha già avuto contatti con Joe Barone nei giorni scorsi e ha ottimi rapporti con Commisso. La Fiorentina ha però una finale da giocare e quindi è normale che ogni discorso venga posticipato dopo la Conference League.

Una telefonata è stata fatta anche a Galtier. De Laurentiis ha contattato molti nomi, alcuni li ha scartati, altri non sono andati a buon fine. Secondo me, ad oggi, Vincenzo Italiano è quello che ha più possibilità.