Infortunio Gaetano, brutte notizie per l’azzurro: l’esito degli esami

Il Napoli ieri ha vinto 2-0 contro la Sampdoria grazie alle reti di Victor Osimhen e Giovanni Simeone e ha concluso alla grande la propria stagione, chiudendo il campionato con 90 punti in classifica. Vittoria, premiazione e festa scudetto con tanti ospiti: una serata speciale per squadra e tifosi.

Eppure, anche in una serata di gioia come quella di ieri, c’è stato un piccolo neo che ha reso meno piacevole la festa per qualcuno. Si tratta di Gianluca Gaetano, uscito dal campo per infortunio intorno all’80’ dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo.

Oggi, il ragazzo classe 2000 di Cimitile ha svolto gli esami strumentali e in serata è anche arrivato anche il comunicato ufficiale del Napoli.