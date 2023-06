Futuro Gasperini, domani giornata decisiva: le ultime

La straordinaria stagione 2022/2023 del Napoli si è conclusa con la vittoria sulla Sampdoria e la premiazione ufficiale che ha visto capitan Di Lorenzo alzare al cielo la coppa. Ma già da oggi i tifosi stanno pensando al futuro e si chiedono quale sarà il prossimo allenatore che prenderà l’eredità di Luciano Spalletti.

Sono tantissimi i nomi accostati alla panchina del Napoli e sono diversi i profili attenzionati dal presidente Aurelio De Laurentiis. Tra questi ci sarebbe anche Gian Piero Gasperini, il quale futuro all’Atalanta è sempre più in bilico. Infatti, dopo ben sette anni alla guida dei bergamaschi, il tecnico piemontese potrebbe lasciare gli orobici.

Domani in mattinata ci sarà un incontro con la dirigenza e potrebbe essere quello decisivo per il suo futuro: nonostante la conquista della qualificazione alla prossima Europa League, il ciclo di Gasp all’Atalanta potrebbe essere terminato qui.

A dare un possibile indizio sul futuro di Gasperini ci ha pensato Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato così.

Non ci siamo incontrati con Gasperini. Sette anni di rapporto nel mondo del calcio sono un qualcosa di anomalo. La crisi del settimo anno? Il settimo anno è finito, ora entriamo nell’ottavo. Con il mister abbiamo sempre avuto un rapporto franco e sincero. Penso ci si debba confrontare, si debba parlare e fare un punto, perché sette anni sono tantissimi, ma bisogna essere ragionevoli.

Futuro? Come sappiamo tutti il mister ha un contratto, è legato all’Atalanta, ma il nostro rapporto va al di là delle singole scadenze. Questo matrimonio ha sempre dato ottimi risultati e da parte nostra vogliamo ascoltare anche quello che il mister avrà da dire, nella speranza di trovare una comunità d’intenti per andare avanti in questa storia che è qualcosa di straordinario. È giusto fare un punto per essere in sintonia e capire entrambi ciò che si vuole.