Una leggenda del Napoli in panchina al posto di Spalletti: c’è la conferma ufficiale

Al posto di Luciano Spalletti, il Napoli potrebbe ingaggiare una leggenda del club partenopeo e del calcio mondiale

Il Napoli dopo il 30 giugno dirà ufficialmente addio a Luciano Spalletti, che non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con Aurelio De Laurentiis. Il presidente del club partenopeo è alla ricerca di un nuovo allenatore in grado di dare continuità al progetto e aprire un ciclo di vittorie. Luis Enrique ha rifiutato l’offerta del Napoli, vuole qualcosa di diverso in Premier League e per lui il club in pole position è il Tottenham. Sono diversi i nomi valutati dai partenopei per il futuro allenatore: da Conceicao a Italiano, passando per Thiago Motta.

Una lista lunga, considerati anche i nomi di Rafa Benitez e Julian Nagelsmann, Quest’ultimo, desta sicuramente la curiosità dei tifosi del Napoli visto che è uno dei tecnici emergenti più importanti a livello internazionale. Spetterà a De Laurentiis l’ultima decisione sull’allenatore dei partenopei, anche se c’è un nome nuovo che circola nelle ultime ore.

Si tratta di Fabio Cannavaro, ex difensore azzurro che ha scritto la storia del calcio mondiale, alzando la coppa al cielo a Berlino 2006 e vincendo anche il Pallone d’Oro. Accanito tifoso del Napoli insieme al fratello Paolo, ex capitano che vinse la Coppa Italia nel 2012 contro la Juventus.

Napoli-Cannavaro, il pensiero di Spalletti

Secondo quanto riferito da Il Mattino, Luciano Spalletti crede che Fabio Cannavaro sia il suo successore ideale per dare continuità al progetto tecnico da lui iniziato. E non solo, perché secondo l’attuale allenatore del Napoli, l’ex capitano della Nazionale italiana verrebbe accolto a braccia aperte dallo spogliatoio. De Laurentiis con Cannavaro ha un ottimo rapporto, tuttavia fino a questo momento non ci sono stati contatti. Resta comunque un nome da tenere in seria considerazione, anche perché per la prima volta nell’era De Laurentiis, il Napoli avrebbe un allenatore napoletano.

Nella sua carriera, Fabio Cannavaro ha avuto esperienze in Arabia Saudita e in Cina. Quella più rilevante è stato al Guanghzou Evergrande, dove ha vinto la Chinese Super League e la Supercoppa. Mentre in Italia, si è seduto soltanto sulla panchina del Benevento da settembre fino a febbraio, in una pessima stagione per i sanniti che sono retrocessi in Serie C. Dunque, è comunque un rischio per il Napoli affidarsi a Cannavaro, vista la sua poca esperienza da allenatore ad alti livelli in Europa. Ma De Laurentiis è sempre stato protagonista di colpi di teatro.