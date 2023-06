Convocati Napoli Sampdoria: tre assenti per Spalletti!

Manca sempre meno all’ultima giornata di Serie A che chiuderà il campionato in cui il Napoli è tornato ad essere campione d’Italia dopo 33 anni. La serata di oggi sarà una di quelle storiche, da ricordare per tutta la vita e dunque anche se non c’è nulla da giocarsi sul campo, Luciano Spalletti e tutti i calciatori vorranno certamente vincere e fare bella figura.

Da pochi minuti il Napoli ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida di stasera. Ci sono tre assenti, oltre allo squalificato Kim, per Luciano Spalletti. Di seguito la lista dei convocati:

Pierluigi Gollini

Alex Meret

Davide Marfella

Bartosz Bereszynski

Giovanni Di Lorenzo

Juan Jesus

Mario Rui

Leo Ostigard

Amir Rrahmani

Karim Zedadka

Frank Anguissa

Diego Demme

Eljif Elmas

Gianluca Gaetano

Stanislav Lobotka

Tanguy Ndombele

Alessio Zerbin

Piotr Zielinski

Khvicha Kvaratskhelia

Victor Osimhen

Giacomo Raspadori

Giovanni Simeone

Mancano dunque Mathias Olivera, oltre a Matteo Politano e Hirving Lozano. Visti i dubbi sul futuro, di Kim ma anche di Politano e Lozano, non è da escludere che non indosseranno più la maglia azzurra sul terreno di gioco del Maradona.