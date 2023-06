Cheddira dal Bari, affare da 10 milioni: decisione a sorpresa del Napoli

Dopo l’addio di Luciano Spalletti, il Napoli è alle prese con i casting per il nuovo allenatore. De Laurentiis sta sondando tanti tecnici per capire chi possa essere il profilo migliore per prendere il posto del mister che ha riportato lo scudetto a Napoli.

Intanto la società continua a programmare il futuro, intrecciando rapporti con il Bari, l’altra società di proprietà della famiglia De Laurentiis. Secondo quanto appreso da SpazioNapoli, i partenopei dovrebbero presto acquisire il cartellino di Walid Cheddira, attaccante italo-marocchino rivelazione del campionato di Serie B.

Il Napoli dovrebbe prelevarlo per una cifra complessiva di circa 10 milioni di euro, ma il futuro dell’attaccante è ancora tutto da scrivere. Probabile che la strategia del club sia quella di assicurarsi il cartellino di Cheddira prima che la famiglia De Laurentiis sia costretta a cedere il Bari in caso di promozione in Serie A.

Cheddira parteciperà con tutta probabilità al ritiro precampionato con il Napoli, come fatto in passato da altri centravanti come Inglese e Vinicius Morais, per poi essere valutato dal nuovo allenatore. Solo a quel punto si deciderà se tenere Cheddira in squadra come attaccante di scorta o cederlo in prestito, per farli acquisire ulteriore esperienza e valore, e poi decidere se venderlo.