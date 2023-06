È grande attesa per la festa ufficiale Scudetto, che si terrà domani allo stadio Diego Armando Maradona dopo il match tra Napoli e Sampdoria. La Lega di Serie A consegnerà il trofeo e a seguire è previsto uno spettacolo, con tanto di diretta in chiaro su Rai Due, che dovrebbe proseguire fino a mezzanotte.

Fervono, dunque, gli ultimi preparativi e non mancano alcune situazioni in bilico da risolvere e che risultano tra le più spinose. Nel corso degli ultimi summit tra il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e la Prefettura, inoltre, sarebbero emerse alcune divergenze.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Repubblica, che a proposito dell’incontro andato in scena per la festa Scudetto del Napoli ha rivelato:

L’incontro serve per definire i contorni della festa di domani. E in particolare per quello che riguarda le autorizzazioni per i fuochi d’artificio che De Laurentiis vorrebbe per celebrare la festa scudetto. Ma i tempi dei due, il rappresentante delle istituzioni che deve far rispettare le regole e il l’imprenditore decisionista, non riescono più a coincidere. L’incontro è tutt’altro che sereno, così filtra dal palazzo