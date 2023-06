Spesa Napoli in casa Empoli: doppio colpo in chiusura

La stagione del Napoli è sempre più vicina alla chiusura. Il club partenopeo lavora senza sosta e pensa già alla prossima sessione di calciomercato.

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti è stata a dir poco strepitosa. Il club partenopeo ha trionfato, vincendo lo scudetto dopo 33 titoli di astinenza e riportando in città un grande entusiasmo. Eppure nessuno si aspettava questo risultato, soprattutto dopo l’ultima sessione estiva di calciomercato.

Gli azzurri hanno ceduto alcuni dei pilastri della rosa, gli uomini di maggiore esperienza ed hanno puntato su giovani talenti. Costi bassi ed età molto giovane il nuovo mantra del club ed anche dopo lo scudetto il club azzurro lavorerà su questa strada. Per prima cosa andrà però definito il sostituto di Luciano Spalletti: il tecnico toscano ha detto addio, si prenderà un anno sabbatico ed ora c’è una lunga lista di candidati. Oltre a questo anche il ds Cristiano Giuntoli potrebbe dire addio dopo 8 anni tra le fila del club partenopeo.

Sul dirigente c’è la Juve anche se Aurelio De Laurentiis non vorrebbe lasciarlo agli acerrimi rivali. La società comunque pensa al futuro e valuta alcuni giovani profili, anche in Serie A. Come di consueto il club azzurro (ormai quasi ogni anno) pensa ad alcuni calciatori dell’Empoli, club molto attento ai giovani e tra i migliori settori giovanili del campionato italiano. Nello specifico sono due i calciatori che hanno attirato l’attenzione della società campana.

Napoli, possibile doppio colpo in arrivo

Il club azzurro ha messo nel mirino Tommaso Baldanzi e Jacopo Fazzini, rispettivamente trequartista e centrocampista centrale dell’Empoli. Entrambi hanno disputato quest’anno la loro prima stagione in Serie A ed hanno sicuramente ben figurato. In particolare Baldanzi ha portato in dote talento e ha regalato gol e assist decisivi per la salvezza, raggiunta con diverse giornate di anticipo. 26 partite in campionato e 4 reti con il calciatore che ha terminato in anticipo la stagione per disputare il Mondiale Under 20 con l’Italia. E anche nelle ultime ore è stato decisivo.

Il trequartista ha siglato la rete dell’1 a 0 nel match valido per gli Ottavi di finale del Mondiale contro l’Inghilterra, sfida poi conclusasi sul 2 a 1 per la Nazionale azzurra. Baldanzi ha attirato l’attenzione di diversi club italiani, su di lui ci sono anche Inter e Juventus. Situazione diversa per Fazzini, un calciatore di discreto talento che ha però giocato poco in questa stagione: per lui quasi sicuramente il futuro è ad Empoli e chissà che non possa essere prelevato dagli azzurri e poi lasciato un anno in prestito. Il Napoli ci crede, si lavora al doppio colpo!