Kvara fa preoccupare il Napoli, allarme per l’estate: cosa succederà

Nessuno come Khvicha Kvaratskhelia: la Serie A ha premiato l’attaccante del Napoli come miglior giocatore del campionato 2022-23, a dimostrazione di quanto il suo contributo sia stato fondamentale per la conquista del terzo Scudetto.

Un successo che lo consolida ulteriormente come beniamino anche in patria, dove sperano di vedere all’opera il numero 77 partenopeo nell’Europeo Under 21 con la maglia della sua Georgia. A tal proposito, sia il Napoli che tutti i tifosi sono allarmati visto che si tratterebbe di uno sforzo extra dopo una stagione comunque giocata ad alto ritmo.

A parlare di questa situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che a tal riguardo scrive:

È stato convocato per le partite di Nations League del 17 e 20 giugno a Cipro e in Scozia, ma è stato inserito anche nella pre-lista di 35 giocatori del c.t. dell’Under 21, Ramaz Svanadze, per disputare l’Europeo di categoria in programma fra Romania e Georgia dal 18 giugno al 9 luglio.

A questo punto in federazione georgiana debbono mettersi d’accordo, perché l’Under 21 debutta nell’Europeo a Tbilisi il 21 giugno e Kvara o gioca in Nations League o nel campionato di categoria. Entrambe le cose non si può perché i giorni sono gli stessi. Da Napoli si augurano che il giocatore non disputi l’Europeo in modo da poter fare le vacanze (e sposarsi) per poi presentarsi in ritiro a Dimaro, in Trentino, se non il 14 luglio – il primo giorno – almeno nella settimana successiva. Altrimenti si rivedrebbe solo in agosto nel secondo ritiro di Castel di Sangro.