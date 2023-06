Italiano per il post Spalletti al Napoli, domanda in diretta: sapete cos’ha risposto?

La panchina del Napoli resterà vuota dopo la gara con la Sampdoria di domenica, visto che Luciano Spalletti ha già annunciato l’addio ai partenopei. Così è partito il casting del presidente De Laurentiis alla ricerca di un nuovo allenatore, con tanti possibili candidati già sondati.

Tra questi ci sarebbe anche Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina. I viola, in attesa della finale di Conference League che giocheranno mercoledì 7 giugno contro il West Ham, hanno concluso il proprio campionato giocando in anticipo la 38esima giornata di Serie A, battendo 1-3 il Sassuolo (reti di Cabral, Berardi su rigore, Saponara e Nico Gonzalez, ndr).

Al termine del match Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, parlando anche del proprio futuro. Ecco quanto evidenziato:

Il presidente è stato chiaro: concentriamoci per questo finale di stagione, per queste partite importanti, poi ci si vedrà in serenità e si parlerà di tutto. Non si è mai parlato di futuro, poi si parlerà di tutto dopo la gara di Conference League.

Sono lusingato di queste notizie che arrivano, io non ho mai sentito nulla. L’unica concentrazione, dimostrato da un finale di stagione incredibile, va solo al campo.