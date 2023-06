Super panchina nel 2024: Spalletti sa già da dove ripartire

Il Napoli e Luciano Spalletti, alla fine di questa stagione, si diranno addio: il tecnico ha chiesto un anno sabbatico ed è ora spuntata un’altra possibilità.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha compiuto, in questa stagione, un’impresa eccezionale. Ha vinto il terzo Scudetto della sua storia, dopo trentatré anni, sbaragliando qualsiasi concorrenza. Stando a quanto fatto sapere anche dal presidente del club, Aurelio De Laurentiis, però il tecnico vorrebbe prendersi un anno sabbatico. Anche se dal 2024 potrebbe essere colta una super opportunità: ecco il punto della situazione.

Luciano Spalletti ha dato tanto al Napoli e quanto compiuto la città, i tifosi, la squadra, il club e lui stesso non lo dimenticheranno mai. Vincere lo Scudetto ha suscitato una gioia immensa. E ha dimostrato che con i progetti calibrati si può ottenere il successo.

Cristiano Giuntoli con la società da un lato e Luciano Spalletti dall’altro hanno dato vita a una macchina perfetta. Quella che ha portato gli azzurri a diventare Campioni d’Italia. Ma, nonostante tutto, il tecnico ha deciso comunque di prendersi un anno sabbatico. E di fermarsi a riposare. A tal proposito spunta una possibilità che sarebbe da cogliere al volo.

Napoli-Spalletti, la fine di una storia d’amore perfetta: spunta una nuova possibilità per il tecnico

Il Napoli di Luciano Spalletti ha dimostrato che con le giuste operazioni di mercato, con le giuste idee e il giusto atteggiamento si possano ottenere grandi cose. E si possa tornare a vincere anche trofei che mancavano da tanto, troppo tempo. Aurelio De Laurentiis ha due giorni fa fatto sapere a ‘Che tempo che fa’ che: “Luciano Spalletti è stato un grandissimo allenatore, è un uomo libero, ora è giusto che continui a fare ciò che vuole. Ha chiesto un anno sabbatico e che fai, ti opponi? Lui ha dato, lo ringrazio, ora è giusto che continui a fare ciò che vuole fare”.

Quindi, nonostante un altro anno di contratto, Luciano Spalletti ha deciso di fermarsi. Ha deciso di riposarsi. Perché quanto compiuto con gli azzurri ha significato davvero tanto e il tatuaggio che il tecnico ha impresso sulla sua pelle lo dimostra. Ma è tempo di recuperare energie, dopo una stagione che le ha decisamente prosciugate per tutti gli impegni che sono stati affrontati.

In tutto questo, tuttavia, diverse indiscrezioni stanno facendo sapere che potrebbe saltar fuori nel 2024 una possibilità che non era stata presa in considerazione. Perché tanto è legato al futuro di Roberto Mancini. Il CT sta lavorando con la Nazionale Italiana per la qualificazione agli Euro2024 e, se dovesse lasciare dopo l’Europeo, per Spalletti si aprirebbe una nuova possibilità: quella di concludere la sua carriera proprio sulla panchina dell’Italia. Non resta che attendere per comprendere cosa accadrà.