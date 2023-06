Nessuno come Kvara: la Serie A lo annuncia come MVP! – FOTO

Nessuno come Khvicha Kvaratskhelia: il giocatore georgiano è stato eletto come miglior giocatore della Serie A 2022-23. Altra grande notizia per tutti i tifosi del Napoli, che in giornata hanno già accolto con gioia i premi dati a Kim e Osimhen, rispettivamente miglior difensore e attaccante della stagione.

Il premio per Kvara arriva dopo una stagione clamorosa, con un impatto in Serie A notevole e caratterizzata da numeri e giocate impressionanti. Tutti fattori che sono valsi un riconoscimento prestigiosissimo per il numero 77 partenopeo.

Il migliore in assoluto. Kvaratskhelia è il miglior giocatore del campionato. Una stagione di debutto fenomenale che gli vale un meritatissmo posto nel Team Of The Season della Serie A

Questo quanto scritto dalla Lega di Serie A a corredo dell’annuncio di Khvicha Kvaratskhelia come miglior giocatore della Serie A 2022-23.