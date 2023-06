Ndombele resta al Napoli o torna al Tottenham? Comunicata la sua volontà alla società

In casa Napoli si lavora per capire chi sarà il sostituto di Luciano Spalletti in panchina. Tanti i nomi accostati al club azzurro, che intanto sta già pianificando quali calciatori resteranno nella prossima stagione e chi invece lascerà la città partenopea.

Riscatto Ndombele Napoli

Chi dovrebbe alla fine andar via è Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese, in prestito dal Tottenham, è stato protagonista di una stagione in chiaroscuro. Ha giocato abbastanza, ma quasi sempre partendo dalla panchina, riuscendo comunque a dare il suo prezioso contributo alla vittoria dello scudetto. Il Napoli ha un’opzione di acquisto da 30 milioni di euro, che però non è intenzionato ad esercitare. L’idea poteva essere quella di chiedere un sostanzioso sconto agli Spurs, ma anche questa ipotesi sembra essere sfumata.

Comunicata al club la volontà di tornare al Tottenham

Alla base ci sarebbe l’intenzione dello stesso Ndombele di lasciare il Napoli. Secondo quanto riferito da Footmercato, il francese avrebbe fatto sapere alla società che, pur essendosi trovato benissimo a Napoli, avrebbe voglia di tornare in Inghilterra per giocarsi le sue carte al Tottenham, dove non ci sarà più Conte in panchina (che lo stesso tecnico italiano aveva inserito nella lista dei calciatori cedibili). L’avventura di Ndombele al Napoli, insomma, si concluderà dopo una sola stagione.