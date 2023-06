Manfredi: “Nessuna ZTL per la festa”, poi il commento sul futuro del Maradona

Il sindaco della città di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Si Gonfia la Rete”, programma radiofonico in onda su Radio CRC, parlando della festa Scudetto in programma per domenica ma non solo.

L’intervista

A Napoli il boom turistico sta sostenendo il lavoro. Il potere d’acquisto si è ridotto per via dell’inflazione. Lo scudetto è stato un ammortizzatore della felicità. Ci sarà questa grande festa al Maradona e la trasmetteremo sui maxi schermi a Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Scampia e anche in dei comuni dell’area metropolitana. E un modo per abbracciare la squadra e per manifestare una gioia composta che abbiamo visto quando c’è stata la festa per il raggiungimento della vittoria dello scudetto.

Sulla festa Scudetto

Ci sono delle limitazioni al traffico intorno al Maradona dove si pensa che ci sarà una grande affluenza. Non ci sarà un blocco assoluto del traffico, ma invito tutti ad usare i mezzi pubblici e ad andare a piedi. Facciamo come le altre volte che ci siamo mossi tutti a piedi. Le persone si sono divertite e sarà anche un modo per riscoprire la nostra città senza macchine e motorini. Ho ricevuto tantissime congratulazioni da colleghi sindaci di tutta Italia e anche dall’estero dopo i festeggiamenti contro l’Udinese e Fiorentina. Anche domenica sarà una bellissima giornata.

Sullo stadio Maradona

La frase di De Laurentiis sullo Stadio Maradona dato a lui per 99 anni? È un argomento pour parlè, ma non è stato definito. Oggi ci sono regimi di convenzione, la squadra utilizza una parte dello stadio per alcuni giorni, è possibile che ci sia un regime concessorio, ma questo prevede grandi investimenti della società per una concessione più lunga. Se il Napoli farà una proposta sarà valutata e la metteremo sul tavolo della discussione. Questo è un lavoro che faremo nei prossimi mesi. Se la società vuole investire, presenterà un progetto sostenibile e la concessione sarà proporzionale all’investimento fatto.

Sulla cittadinanza onoraria a Spalletti