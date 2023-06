Festa Scudetto Napoli, Alvino: “Novità nei distinti per i tifosi”

Fervono i preparativi per la grande festa che si terrà dopo il fischio finale di Napoli-Sampdoria, sfida in programma per domenica alle 18:30, allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra Campione d’Italia riceverà ufficialmente il trofeo dalla Lega di Serie A, dopo di che è prevista una lunga serata di festeggiamenti, con diretta in chiaro su Rai Due.

Quasi tutto pronto all’impianto di Fuorigrotta: intanto, arriva una novità che farà sicuramente felici i tifosi azzurri che domenica saranno presenti alla grande festa Scudetto.

L’intervento

Stando a quanto appreso da Carlo Alvino, sono stati ripristinati i problemi audio denunciati ultimamente dal pubblico presente nel settore dei Distinti.

“Lavori al Maradona per la festa di domenica. Problema audio Distinti risolto”, ha scritto il giornalista sul suo profilo ufficiale Twitter.

La città si prepara

Ci sono delle limitazioni al traffico intorno al Maradona dove si pensa che ci sarà una grande affluenza. Non ci sarà un blocco assoluto del traffico, ma invito tutti ad usare i mezzi pubblici e ad andare a piedi.

Queste le parole rilasciate nelle scorse ore dal primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, a dimostrazione di come la città si stia preparando per una notte di grande festeggiamenti.