De Laurentiis brucia Juve e Inter: la rivelazione della Serie A va al Napoli

Aurelio De Laurentiis ha bruciato la concorrenza di Juventus e Inter, con la rivelazione della Serie A che vestirà la maglia del Napoli

Il Napoli si avvia verso la festa per il terzo Scudetto della sua storia. Ci sono ancora tanti dubbi sul futuro allenatore dei partenopei, con Luciano Spalletti che andrà via per un anno sabbatico. Aurelio De Laurentiis sta cercando il suo sostituto e lo ha individuato in Luis Enrique, ma non si è trovato l’accordo. L’intenzione del tecnico spagnolo, infatti, è quella di rilanciarsi in Premier League dopo le tante critiche ricevute per il Mondiale di Qatar 2022 da parte della ‘sua’ Spagna.

Al momento, il Napoli sembra intenzionato a puntare su Sergio Conceicao, attuale allenatore del Porto. Sullo sfondo ci sono anche Vincenzo Italiano e Thiago Motta, due candidature molto forti. Ma è chiaro che Aurelio De Laurentiis dovrà effettuare delle valutazioni anche sulla rosa, con Victor Osimhen e Min-Jae Kim nel mirino dei club di Premier League. In particolare, il difensore sudcoreano ha una clausola che potrebbe essere esercitata dal Manchester United nelle prime due settimane di luglio.

Circolano già diversi nomi per il suo sostituto, come per esempio Itakura del Borussia Monchegladbach e Danso del Lens. Ma il difensore su cui vorrebbe mettere le mani De Laurentiis per sostituire Kim è un altro.

Il Napoli vuole Scalvini, folta concorrenza

Secondo quanto riferito da Il Mattino, il Napoli vuole acquistare Giorgio Scalvini dall’Atalanta e bruciare così la concorrenza di Inter e Juventus. Il difensore sarebbe un ottimo colpo, visto che si tratta di un classe 2003 che ha già accumulato tanta esperienza in Serie A, giocando da titolare in un’ottima squadra come l’Atalanta.

In questa stagione, Scalvini ha accumulato 33 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 2 gol e 2 assist. Rientrerebbe perfettamente nella politica di affari di De Laurentiis e sostituirebbe Kim, anche se non è semplice il passaggio dalla difesa a tre di Gasperini a quella a quattro del Napoli.

Su Scalvini ci sono da tempo Inter e Juventus, che lo hanno individuato come il difensore del futuro. Tuttavia, la valutazione dell’Atalanta è molto alta: non meno di 40 milioni di euro. Una cifra che il Napoli comunque è disposto a trattare, forte della grande disponibilità economica che avrebbe il club partenopeo in seguito alle cessioni di Osimhen e Kim. Insomma, la rivelazione della Serie A potrebbe seriamente vestire la maglia azzurra arrecando una beffa per Inter e Juve.