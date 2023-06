Italiano possibile allenatore del Napoli: alla Fiorentina potrebbero andare due calciatori!

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato per parlare del possibile futuro del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Saranno cruciali i giorni dopo la finale di Conference League, il cui risultato non inficerà in alcun modo sulla trattativa. È noto l’interesse del patron azzurro per Vincenzo Italiano. Andrà trovata la quadra con Commisso, e forse un gentlemen agreement. ADL non scipperebbe mai il tecnico al presidente Viola e scavalcando la sua autorità. Italiano ritengo sia un tecnico già pronto al salto definitivo in un club importante come il Napoli.