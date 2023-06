Lutto improvviso in casa Napoli, tifosi addolorati

Lutto nel Napoli: la società partenopea ha espresso il suo cordoglio per la tragica perdita di uno dei suoi tesserati.

Il Napoli ha annunciato la triste notizia di un lutto che ha colpito uno dei tesserati del club campano. Il messaggio è stato diffuso sui canali social della società partenopea e anche sul sito ufficiale, esprimendo la vicinanza del presidente e di tutto il club ai famigliari della defunta. Si tratta infatti di Katya Maria, la madre di un dirigente del Napoli, Alessandro Formisano, che nel club partenopeo riveste il ruolo di Head Of Operations, Sales & Marketing.

“Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono commossi attorno ad Alessandro Formisano per la scomparsa della cara mamma Katya Maria” riporta il messaggio del club. La notizia è stata diffusa sui canali social del Napoli nella giornata di ieri, lunedì 29 maggio 2023. Il cordoglio del Napoli è un atto dovuto e significativo, visto il ruolo fondamentale che ha rivestito Formisano nella rinascita del club partenopeo. Sebbene poco conosciuto, ha vissuto ben 17 anni di lavoro nella società azzurra.

Il suo arrivo risale infatti ai primissimi anni della gestione De Laurentiis, che aveva risollevato il club dalle ceneri del fallimento. Nel 2006, due anni dopo che l’attuale proprietario era entrato in possesso del club, Formisano è approdato nella stessa mansione che svolge tutt’oggi. A inizio maggio, la testata ‘NapoliToday.it’ ha rivelato che il manager sarebbe stato vicino all’addio al Napoli, anche se non è mai arrivata alcuna conferma dell’indiscrezione.

Chi è Alessandro Formisano: la sua carriera al Napoli

Alessandro Formisano lavora al Napoli dal maggio 2006, ovvero quasi all’inizio della gestione De Laurentiis. Il suo ruolo è quello di Head Of Operations, Sales & Marketing, ovvero una posizione di cruciale importanza per quanto riguarda l’aspetto economico e commerciale del club. Formisano si è occupato in questi anni di mansioni che vanno dall’organizzazione dell’abbigliamento tecnico, alla gestione delle licenze del club. Ma ha anche rivestito un ruolo di mediatore tra la società e altri soggetti.

Si è infatti occupato dei rapporti con i tifosi, con l’amministrazione comunale di Napoli, con la FIGC, la Lega Serie A e la UEFA. Precedentemente, aveva lavorato come Brand Director per il Gruppo Richemont in Italia, e più di recente ha iniziato a lavorare anche come professore universitario. Nel 2015 è diventato docente a contratto in comunicazione e marketing dello sport presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa. Oggi insegna anche all’Università Federico II di Napoli.