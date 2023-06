Vincenzo Italiano è uno dei nomi accostati con più forza alla panchina del Napoli. Com’è ormai ben noto, il club azzurro è alla ricerca di un tecnico dopo l’addio annunciato di Luciano Spalletti, che ha scelto di prendersi un anno sabbatico dopo l’impresa Scudetto.

Il tecnico della Fiorentina è da tempo nei radar del club azzurro e non è escluso che possa andare via dal club Viola. L’attenzione dei toscani è tutta dedita per la finale di Conference League contro il West Ham, ma non sono mancati riferimenti sul futuro nel corso della conferenza stampa odierna.

Le parole del tecnico

Di seguito, le parole di Italiano in merito alle voci sul futuro: