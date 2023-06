Di Marzio a sorpresa sul mercato del Napoli: “Il nuovo Kvaratskhelia sarà lui”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione odierna de Il Mattino. Tra i tanti temi trattati nell’intervista ovviamente si parla del futuro di tasselli importanti come Kim e Osimhen, oltre che del nuovo allenatore del Napoli. In ultimo c’è una chiusura anche sul mercato in entrata, sul possibile “nuovo Kvaratskhelia” in arrivo in azzurro.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Questa estate spero di non fare un tormentone sul mercato in uscita del Napoli, spero che uno tra Osimhen e Kim possa rimanere così da concentrarmi sui talenti in entrata. Magari il nuovo Kvaratskhelia sarà giapponese.