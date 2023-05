Uno dei nomi accostati al Napoli per la panchina è stato Thiago Motta. Il tecnico del Bologna è reduce da un’annata super con il club rossoblu, mettendendolo nel mirino di alcune squadre importanti, tra cui proprio gli azzurri.

Nelle ultime ore era atteso un chiarimento circa il futuro dell’allenatore italo-brasiliano, a margine dell’incontro con il presidente del Bologna Joe Saputo. A rivelare l’esito del summit è stata l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La notizia sembra allontanare il tecnico dal Napoli, ma è chiaro che da qui ai prossimi giorni non vanno escluse sorprese, in particolar modo per un motivo.

“Rimane, ma senza rinnovo”: la rivelazione

Di seguito, quanto fatto sapere dal quotidiano a proposito del futuro di Thiago Motta:

L’idea di Thiago Motta di proseguire c’è; ma del rinnovo, semmai, se ne parlerà più avanti. Sempre che un PSG non faccia saltare il banco.

Permanenza a Bologna, ma senza rinnovo: questa sarebbe la strada tracciata, ma è chiaro che l’interesse di un top club – alla luce del mancato rinnovo – può cambiare tutte le carte in tavola.