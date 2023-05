Novità a sorpresa per la panchina del Napoli: nuovi contatti De Laurentiis-Nagelsmann

Secondo quanto evidenziato da Tuttomercatoweb, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta provando a fare un vero e proprio colpo di teatro, o forse di cinema, per la panchina del club azzurro dopo Luciano Spalletti.

Il presidente azzurro sta infatti provando a portare a Napoli Julian Nagelsmann, allenatore ancora sotto contratto con il Bayern Monaco, club dal quale è stato sollevato dall’incarico a stagione in corso.

La clausola d’uscita dai bavaresi è di 11,5 milioni di euro, ma la situazione si era raffreddata quando De Laurentiis ha puntato Luis Enrique. Attualmente il tecnico asturiano sembra allontanarsi da Napoli, verso la Premier League e quindi è partito un secondo contatto con Nagelsmann.

Tutti gli allenatori nella lista del Napoli

La lista di De Laurentiis comprende i nomi di Vincenzo Italiano della Fiorentina e Thiago Motta del Bologna, ma il numero uno del Napoli ha grandi ambizioni come avuto in passato anche con Carlo Ancelotti. Per questo proprio nelle ultime ore è andato in scena un nuovo contatto diretto per Nagelsmann.