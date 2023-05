Niente Napoli, sfuma l’obiettivo azzurro: giocherà in Serie A!

Come riportato da Sky Sport 24, il Napoli dovrà aspettar prima di poter ufficializzare il primo acquisto della nuova stagione. L’obiettivo azzurro, nel taccuino di Giuntoli e della dirigenza del Napoli, ha scelto di accasarsi in Serie A, ma non vestirà la maglia azzurra.

Daichi Kamada, ormai praticamente ex trequartista dell’Eintracht Francoforte, è ad un passo dalla firma con il Milan. Nella giornata di oggi c’è stato un incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Giuseppe Bozzo, intermediario dell’operazione, per definire gli ultimi dettagli.

Il centrocampista giapponese potrebbe già effettuare le visite mediche con il Milan all’inizio della prossima settimana. Per lui è pronto un contratto quadriennale a circa 3 milioni netti a stagione.