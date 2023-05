Luciano Spalletti, retroscena sconcertante: “È accaduto in autogrill”

Incredibile retroscena che riguarda l’ormai ex tecnico del Napoli. Ecco cosa è accaduto a Luciano Spalletti.

Le parole del presidente Aurelio De Laurentiis di ieri sera hanno ufficializzato una situazione che in molti tifosi temevano. Le strade degli azzurri e di Luciano Spalletti si divideranno al termine della stagione. Il tecnico, ormai ex Napoli, dopo aver portato la squadra alla conquista del terzo Scudetto, lascia il Maradona. Con il Napoli che, gioco forza, adesso dovrà trovare un nuovo tecnico.

Sono tanti i nomi in ballo che si stanno facendo in queste ore. Dalla suggestione spagnola Luis Enrique, senza dimenticare il ritorno di un altro spagnolo, ossia Rafa Benitez, oppure le soluzioni italiane, come Gasperini o Italiano. Vedremo, ciò che è certo è che Luciano Spalletti contro la Sampdoria, nella sua ultima partita in azzurro riceverà il giusto tributo dal pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona.

Nel frattempo però emerge un curioso retroscena che riguarda Luciano Spalletti. Un retroscena che risale addirittura al lontano 2010 quando Spalletti era allenatore dello Zenit San Pietroburgo in Russia. A rivelarlo è stato un tifoso del Napoli che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha raccontato di come, già allora Spalletti avesse le idee chiare sul venire a Napoli per vincere. Una ‘profezia’ che poi, come abbiamo ben visto tutti si è avverata con la vittoria del titolo più atteso dai tifosi azzurri: il terzo Scudetto, il primo dopo l’era Maradona.

Napoli, il retroscena che riguarda Spalletti: era il 2010

Il tifoso racconta di come incrociò Luciano Spalletti in autogrill e subito scattò la domanda. “All’epoca, parliamo del 2010, non era più l’allenatore della Roma.” ha rivelato il tifoso ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Parlammo un po’ del più e del meno e poi gli feci la domanda sul Napoli. Gli chiesi se gli sarebbe piaciuto un giorno allenare il Napoli”, le parole riportate in diretta.

All’epoca la squadra azzurra si stava riaffacciando al grande calcio, centrando con Walter Mazzarri la prima storica qualificazione in Champions League. Spalletti però aveva già profetizzato un futuro di successi per lui e per gli azzurri: “Mi rispose che sarebbe arrivato a Napoli e avremmo vinto qualcosa di importante. Come è andata la storia, 13 anni dopo, lo sappiamo tutti. Mi piacerebbe incontrarlo di nuovo e chiedergli se si ricorda della cosa, perché è davvero incredibile quello che è successo.”