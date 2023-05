Buone notizie per i tifosi del Napoli, domani alle 15 disponibili alcuni biglietti: i dettagli

L’acquisto dei biglietti da parte dei tifosi del Napoli per la partita contro la Sampdoria che chiuderà la stagione dello Scudetto del Napoli, con anche la festa per la coppa, è stata una vera e propria odissea per molti tifosi azzurri.

File interminabili, problemi di servizio di TicketOne e tanti altri disguidi hanno complicato e non poco la fase di acquisto da parte dei tifosi del Napoli.

La società partenopea, attraverso un comunicato sul proprio sito web ufficiale, ha annunciato che da domani saranno disponibili alcuni biglietti. Di seguito il comunicato ufficiale del club: