Napoli, un acquisto giapponese nel mirino: niente Kamada, qual è l’obiettivo

Il Napoli è alle prese con la delicata questione legata al nuovo allenatore. Sostituire Luciano Spalletti è una priorità per il club, ma intanto la società continua a lavorare sotto traccia al calciomercato. Il presidente De Laurentiis ha più volte sottolineato quanto gli piacerebbe avere in squadra un calciatore giapponese, anche per aumentare e divulgare l’immagine del Napoli in Oriente.

Nelle scorse settimane era stato accostato agli azzurri il nome di Daichi Kamada, centrocampista offensivo dell’Eintracht Francoforte che a fine stagione si libererà a parametro zero. Sul giapponese, però, è forte l’interesse del Milan che sembra in netto vantaggio sulla concorrenza.

Napoli su Take Kubo della Real Sociedad

Sul taccuino dei dirigenti partenopei, però, ci sono anche altri talenti provenienti dal Paese del Sol Levante. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, al Napoli piacciono ben tre calciatori nipponici. Ecco quanto evidenziato:

Il nome di Takefusa Kubo, ventunenne esterno della Real Sociedad con un passato nella cantera del Barça e un passaggio nominale al Real Madrid senza mai collezionare altro che prestiti e mai una presenza, piace un bel po’. Per il talento spiegato alla Liga ma anche per caratteristiche: esterno offensivo di fascia destra, un’ala insomma, che sa adattarsi anche a sinistra. La possibile uscita di Lozano è una chiave.

Piacciono anche Ito e Itakura