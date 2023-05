Ambrosino chiama il Napoli? Il gioiellino azzurro parla dal ritiro dell’Italia U20

Se il Napoli ha vissuto una stagione splendida con la conquista dello scudetto, lo stesso non si può dire per la squadra Primavera: i ragazzi di Frustalupi sono retrocessi in Primavera 2 dopo un campionato davvero deludente. Il motivo è da ritrovarlo anche nella cessione dei tanti gioielli non rimpiazzati all’altezza.

Tra i vari giocatori che hanno lasciato la Primavera per farsi le ossa in campionati maggiori c’è sicuramente Giuseppa Ambrosino, capocannoniere dello scorso campionato Primavera 1. L’attaccante di Procida sta disputando ora il Mondiale Under 20 con l’Italia e nell’ultima gara del girone contro la Repubblica Dominicana è stato protagonista con un assist e un gol.

Ambrosino: “Mi sento pronto per la Serie A”

Ambrosino ha parlato proprio dal ritiro dell’Italia U20: queste le sue parole rilasciate ai microfoni de “Il Mattino”.