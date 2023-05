Napoli-Sampdoria, festa grande allo stadio Maradona: De Laurentiis annuncia gli ospiti

Domenica, alle ore 18:30, andrà in scena l’ultima partita stagionale del Napoli. I vincitori dello scudetto ospiteranno la Sampdoria, per una gara priva di obiettivi, ma alla quale seguirà una festa in grande stile.

Infatti, seppur i tifosi e la squadra abbiano già festeggiato alla grande il tricolore conquistato dopo ben trentatré anni, al termine della gara contro i liguri ci sarà “l’ultimo grande ballo”, per sancire la chiusura di una stagione memorabile della squadra guidata da Luciano Spalletti.

A tal proposito, proprio in vista della festa, il Presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato tutti gli ospiti della serata.

Napoli-Sampdoria, festa al fischio finale: tra gli ospiti cantanti e attori

Intervistato da Rai Sport, Aurelio De Laurentiis, tra i tanti temi toccati, ha parlato anche della festa che ci sarà domenica sera dopo la gara del suo Napoli contro la Sampdoria e ha annunciato gli ospiti della serata.