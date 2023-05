“Addio al calcio”, bomba a Napoli: possibile ritiro per uno dei protagonisti dello scudetto

Il Napoli ha pareggiato contro il Bologna ma ad attirare l’attenzione è una bomba dell’ultim’ora: adesso può arrivare un arrivo a sorpresa.

Il Napoli ha vinto un campionato dominando in Serie A e facendo del proprio meglio per dare filo da torcere alle sue dirette concorrenti. Alla penultima, giocata al Dall’Ara, contro il Bologna è arrivato un pareggio di 2-2. Alla doppietta di Victor Osimhen ha risposto prima Ferguson, poi De Silvestri. Ma nel frattempo è arrivata anche un’indiscrezione dell’ultim’ora che ha stupito tutti gli azzurri.

Il Napoli ha condotto una stagione straordinaria in Serie A, arrivando a vincere il terzo scudetto della sua storia. Dopo ben 33 anni. Il lavoro svolto, negli anni dalla società specialmente con Cristiano Giuntoli e poi negli ultimi mesi da Luciano Spalletti, ha portato alla conquista del tetto del calcio italiano.

Luciano Spalletti ha saputo creare un gruppo compatto e ha saputo inserire nel miglior modo possibile i nuovi arrivati. Specialmente Kvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae, che hanno gli occhi del mercato puntati su di sé. Ma non solo loro. La notizia dell’ultim’ora però riguarda proprio il tecnico che è sempre più vicino all’addio al Napoli.

Napoli, Spalletti penserebbe addirittura al ritiro? Le ultime indiscrezioni

Il lavoro svolto da Luciano Spalletti con il Napoli è stato eccezionale. E ha infatti portato alla vittoria di un titolo che ha fatto esplodere di gioia un popolo intero. Il tecnico ha voluto per l’occasione fare un tatuaggio parecchio esplicativo. Ma che ne sarà del suo futuro adesso che con Aurelio De Laurentiis sembra essere rottura totale? L’allenatore ha chiesto garanzie per rinnovare e restare ma le parole del presidente hanno fatto comprendere che c’è oramai grande distanza.

Secondo quanto riferito da ‘TuttoSport’, quindi: “Un tatuaggio è per sempre e viene da chiedersi se Luciano Spalletti abbia davvero deciso di non allenare più per infilare gli stivali e tornare a lavorare nell’azienda agricola di famiglia”. Una possibilità che fin qui non era stata mai presa in considerazione.

“E se così non fosse – si legge ancora – il tecnico potrà mostrare con nonchalance il simbolo del Napoli nel mentre si presenta nella conferenza stampa della prossima squadra che dovesse metterlo sotto contratto?”. In effetti, aver aggiunto il simbolo del Napoli, al fianco dello Scudetto con il numero 3, è stata una scelta molto forte da parte di Spalletti. Non resta che attendere per capire cosa accadrà.