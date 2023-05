Luis Enrique-Napoli, spunta un’insidia: De Laurentiis pensa a un’alternativa

Sono ore caldissime in casa Napoli per quanto riguarda il nome del prossimo allenatore: tra ieri e oggi il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Luciano Spalletti hanno confermato la separazione tra il mister del terzo scudetto e il club partenopeo.

Il nome in cima alla lista del patron azzurro sembra essere quello di Luis Enrique, reduce dall’esperienza con la Nazionale spagnola e in cerca di una nuova avventura. Ma, secondo quanto riporta Sky Sport, il Napoli deve fare i contri con il Brasile, sempre in cerca di un nuovo commissario tecnico, che avrebbe messo anche il tecnico spagnolo tra i candidati.

Luis Enrique, nonostante De Laurentiis sia disposto a offrire 10 milioni di euro in due anni (grazie agli sgravi fiscali del Decreto Crescita), starebbe realmente pensando alla nazionale verdeoro. Ecco perché il Napoli starebbe pensando concretamente all’alternativa.

Il Napoli punta Conceição

Sempre secondo quanto riporta Sky Sport, il Napoli starebbe seriamente pensando a Sergio Conceição come alternativa a Luis Enrique. Il tecnico portoghese, a un anno di contratto dalla scadenza con il Porto, sarebbe entusiasta di approdare all’ombra del Vesuvio. Inoltre, l’allenatore lusitano costerebbe solo 6 milioni, decisamente meno rispetto a Luis Enrique.

Il Napoli ci pensa, con le opzioni “low cost” Vincenzo Italiano e Thiago Motta che restano sempre vive sullo sfondo.