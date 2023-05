Inter, tegola Brozovic: cala il gelo tra i nerazzurri

Il finale di stagione in casa Inter sarà a dir poco intenso. La squadra di Simone Inzaghi dovrà fare i conti con diverse problematiche.

La stagione dell’Inter ha vissuto costanti alti e bassi. E pensare che circa un mese e mezzo fa l’ambiente era piuttosto turbolento, la panchina di Inzaghi era a forte rischio. Ora le cose sono totalmente cambiate.

In settimana il club nerazzurro ha battuto la Fiorentina e si è aggiudicata la nona coppa Italia della sua storia. Lautaro Martinez show, una doppietta dell’argentino ha ribaltato la sfida dell’Olimpico ed ha regalato l’ennesima coppa ad Inzaghi. I tifosi però attendono con ansia la sfida del prossimo 10 Giugno, la finale di Champions League in programma ad Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola. Una sfida storica con il club nerazzurro che sogna di alzare al cielo la quarta Champions della sua storia.

Nessuno avrebbe detto a inizio anno di vedere una squadra italiana a Istanbul e nessuno avrebbe mai immaginato di vedere l’Inter. Inzaghi ha avuto caparbietà ed è stato abile a gestire le risorse a disposizione, ora l’attende la più complicata delle sfide, il match contro il City, la squadra che da tutti viene considerata come la più forte d’Europa. Intanto però già ci sono diversi rumors di calciomercato e i calciatori dell’Inter sono tra i protagonisti. Nello specifico un calciatore con il futuro in bilico è il centrocampista croato Marcelo Brozovic.

Inter, Brozovic verso l’addio

Il calciatore è da sempre una delle pedine storiche del centrocampo nerazzurro, ma rispetto al passato non è più imprescindibile. Come ormai quasi ogni anno il club milanese deve fare cassa in estate e sacrificare uno dei suoi big: se in passato è stato il turno di calciatori come Lukaku o Hakimi quest’anno potrebbe essere il turno di Brozovic. L’Inter ha praticamente perso Skriniar a parametro zero (lo slovacco dovrebbe andare al Psg) e ora anche Marcelo vede a rischio il suo futuro in nerazzurro. La società avrebbe individuato nel centrocampista il giocatore da cedere con cui fare cassa.

Brozovic è ormai un pò avanti con l’età (oltre i trenta) ed ha un mega ingaggio. La società potrebbe quindi sacrificarlo. Negli ultimi mesi è stato accostato più volte al Barcellona di Xavi (occhio anche al possibile scambio con Kessie), ma attenzione anche al Newcastle. I Magpies sono pronti ad un super mercato per disputare al meglio la prossima Champions League. Le prossime potrebbero essere quindi le ultime gare di Brozovic in nerazzurro.