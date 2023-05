Spalletti su Kvara ed Osimhen: “Più li guardo e più mi accorgo che sono fortissimi”

Termina con un pareggio e con tanto rammarico l’avventura in trasferta per il Napoli nel 2022/23. L’orgoglio dei Campioni d’Italia viene infatti ferito dalla grande rimonta del Bologna, abile a trovare il pari dopo esser andata sotto di 2 reti.

Nel post-partita però, intervistato ai microfoni di Dazn, Luciano Spalletti non ha risparmiato complimenti in merito ai propri campioni. In particolare, il duo Osimhen-Kvaratskhelia è stato elogiato dal tecnico, che ne ha evidenziato le caratteristiche ma anche le poche lacune dimostrate fin qui.

Spalletti elogia Osimhen e Kvaratskhelia, le parole del mister

Da una parte il sempre più probabile capocannoniere della Serie A, a segno anche oggi con una gran doppietta. Dall’altra, l’uomo in più di questo Napoli da ormai tanto tempo a secco di gol e assist. Mister Spalletti ha però elogiato entrambi in egual modo, tramite queste parole rilasciate a Dazn: