Gasperini accostato al Napoli, l’allenatore dell’Atalanta dà un indizio sul suo futuro

Tra i tanti allenatori accostati al Napoli per il post Spalletti, il nome di Gian Piero Gasperini è uno di quelli più chiacchierati. A facilitare l’operazione potrebbe essere la separazione tra il tecnico piemontese e l’Atalanta, dopo sette anni insieme.

Nel post partita di Inter-Atalanta, persa dai bergamaschi per 3-1, l’allenatore ex Genoa ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport abbastanza eloquenti riguardo il proprio futuro.

Tra me e la società c’è massimo rispetto, conoscono le mie perplessità, c’è un rapporto di fiducia e riconoscenza. Ma poi c’è il calcio e ci possono essere opinioni diverse: non so se troveremo un punto di incontro.

Gasperini ha rincarato la dose anche in conferenza stampa.

Miracoli non ne faccio… Io col club ho un rapporto straordinario, non solo per i risultati ottenuti, ma per una riconoscenza e un rispetto reciproci. Non ci sarà mai un conflitto. Poi c’è il calcio e ci possono essere visioni diverse, che io rispetto sempre. Però è chiaro che, quando ti trovi fuori luogo, ti fai delle domande: quest’anno è così, può darsi che sia arrivato il momento... Però è una cosa che valuteremo insieme, con il solito affetto.