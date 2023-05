Zerbin titolare, Spalletti a sorpresa: “Ho sbagliato”, a cosa si riferisce!

Un pirotecnico 2-2 ha caratterizzato l’ultima trasferta stagionale del Napoli, recuperato sul pari dal Bologna nel finale. Niente record di punti dunque per la compagine di Luciano Spalletti, che ha dovuto rinunciare sul campo del Dall’Ara a questa ulteriore soddisfazione. I Campioni d’Italia ora attendono la premiazione ufficiale che andrà in scena la prossima settimana, ma prima è tempo di conferenza stampa per il mister.

“Non gioco per i record ma per i tifosi”, Spalletti categorico post Bologna Napoli

Direttamente dalla sala interna del Renato Dall’Ara è andata in scena la consueta conferenza stampa post-match di Luciano Spalletti. Tanti i temi affrontati dal mister del Napoli, particolarmente in vena di elogi nei confronti dei propri calciatori. Queste dunque le parole del tecnico da Certaldo, con una particolare confessione in merito ad un errore commesso quest’oggi:

“Dopo la partita di oggi posso affermare che Osimhen è l’attaccante più forte che abbia mai allenato. E non voglio pensare a ciò che diventerà in futuro visto che ha ancora margini di crescita”. “Anguissa è un giocatore che possiede fisicità, tecnica e corsa. È un centrocampista sia di quantità che di qualità ed ha fatto un’ottima partita. Ci garantisce sempre il suo intero repertorio ogni volta che scende in campo”. “Kim ha fatto un’ottima stagione, spero che rimanga a Napoli anche l’anno prossimo. Il cambio è stato fatto perché c’erano due centrali ammoniti ed uno andava cambiato, lui era quello che dei due si sentiva più stanco. A prescindere dall’ingresso di Juan Jesus penso che la gara sarebbe andata così”. “Raspadori non ha giocato dall’inizio perché a sinistra ha qualche difficoltà e a destra volevo premiare un giovane come Zerbin. Ho capito poi di aver sbagliato“.

La seconda parte della conferenza stampa è stata più un’analisi del match e della stagione da parte di Spalletti. Il tecnico è stato inoltre categorico in merito alla possibilità di stabilire il record di punti svanita quest’oggi: