Koulibaly torna in Serie A, la destinazione fa infuriare il Napoli

Ad un anno dal suo addio al Napoli, Kalidou Koulibaly potrebbe tornare in Serie A. La destinazione però è una rivale degli azzurri.

Quando Kalidou Koulibaly ha lasciato Napoli lo scorso anno in direzione Chelsea di certo non poteva immaginare i moltissimi problemi che hanno contraddistinto la stagione dei Blues. La squadra allenata prima da Tuchel, poi da Potter e infine da Lampard ha praticamente disputato un campionato disastroso.

Fuori dalla lotta per il titolo e fuori anche da qualsiasi velleità di competizioni europee, i Blues si sono ritrovati nell’anonimato di metà classifica e nemmeno i cambi in panchina hanno invertito la rotta. In tutto questo la nuova proprietà statunitense targata Todd Boehly, che ha acquistato il club dal russo Roman Abramovich, ho mostrato grandissima confusione sul mercato, dando l’impressione di non avere un progetto tecnico ben chiaro per il club.

Naturalmente, in tutto questo, Koulibaly, come d’altronde buona parte dei calciatori del Chelsea, hanno sofferto a livello di prestazioni. Il difensore senegalese, che era arrivato a Londra con grosse aspettative, si è ritrovato spesso in panchina, arrivando a collezionare, tra presenze dal primo minuto e da subentrato, 23 apparizioni in Premier League. Leggermente meglio in Champions League, con 7 partite giocate, ma anche qui il Chelsea si è fermato ai quarti di finale, mancando la possibilità di competere per il titolo.

Koulibaly pronto a tornare in Italia: l’Inter su di lui

La prossima estate in casa Chelsea sarà rivoluzione. La nuova proprietà, sebbene abbia commesso diversi errori sul mercato, non ha mai lesinato la voglia e soprattutto la possibilità di spendere. Naturalmente, anche per un fatto numerico, qualora arrivassero diversi calciatori in entrata si dovrà procedere anche in uscita.

Koulibaly, da questo punto di vista, potrebbe essere uno dei calciatori in uscita. In molti sognano un suo ritorno a Napoli, anche perché il calciatore non ha mai fatto mistero di essere rimasto legato all’ambiente, ma per il senegalese potrebbe invece presentarsi un’altra opportunità: l’Inter. I nerazzurri infatti dovranno fare fronte all’addio di Skriniar. Una situazione per la quale sarà necessario intervenire in entrata. E quale colpo migliore di un calciatore d’esperienza che conosce la Serie A molto bene come Koulibaly? Una possibilità che certamente non farà piacere ai tifosi del Napoli che vedrebbero così uno dei loro ex beniamini vestire la maglia di una rivale che, con molta probabilità, il prossimo anno sarà lì a cercare di scucire dalle maglie del Napoli lo Scudetto.