Il Napoli prende un Campionissimo a centrocampo: scambio con Zielinski

Dopo aver vinto lo Scudetto con il Napoli, Piotr Zielinski potrebbe essere protagonista di un incredibile scambio in sede di calciomercato.

Dopo aver stravinto il campionato italiano, in casa Napoli si sono aperte tante questioni che riguardano la prossima stagione. Le più ‘calde’ sono sicuramente quelle che riguardano due dei principali artefici della vittoria dello Scudetto: Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti.

Entrambi, almeno di possibili clamorosi stravolgimenti, dovrebbero infatti lasciare il Napoli al termine di questa stagione. Sia Cristiano Giuntoli che Luciano Spalletti, nonostante l’ulteriore anno di contratto che hanno con il club partenopeo, ha infatti espresso la volontà di cambiare aria. Il dirigente, di fatto, è promesso sposo con la Juventus, mentre il tecnico toscano è convinto che non ci siano più le convinzioni di restare alla guida della squadra neo laureata campione d’Italia.

In questi giorni, di fatto, in casa azzurra stanno circolando tantissime indiscrezioni che riguardano sia il mercato degli allenatori che dei calciatori. Proprio per quest’ultimo, in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore del Napoli, bisogna registrare delle novità importanti che riguardano anche Piotr Zielinski.

Mercato Napoli, Piotr Zielinski potrebbe essere protagonista di uno scambio con Milinkovic-Savic della Lazio: ecco tutti i dettagli

Il centrocampista, infatti, potrebbe essere ‘utilizzato’ da Aurelio De Laurentiis come possibile pedina di scambio per cercare di acquisire le prestazioni di un Campionissimo del campionato di Serie A, ovvero Milinkovic-Savic della Lazio. Il Napoli, di fatto, potrebbe sia sfruttare l’amore calcistico che prova Maurizio Sarri per il calciatore polacco che la volontà di Claudio Lotito di cedere l’ex Genk.

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, visto anche il mancato rinnovo del calciatore, la Lazio ha programmato la cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Claudio Lotito chiede almeno 35 milioni di euro per cedere le prestazioni del serbo ed il Napoli potrebbe avere un ‘piccolo sconto’ grazie proprio a Piotr Zielinski.

Il polacco ha sì espresso la volontà di restare ancora in maglia azzurra, ma il suo solo anno di contratto è una bella gatta da pelare. Per restare ancora nel Napoli, considerando il tetto ingaggi voluto dallo stesso Aurelio De Laurentiis, Piotr Zielinski dovrebbe accettare di fatto un’offerta al ribasso rispetto al contratto che scadrà l’anno prossimo. Tuttavia, l’ex Empoli non è l’unico in casa Napoli ad avere un solo anno di contratto. Anche Hirving Lozano, infatti, è in procinto di cambiare squadra, visto che Aurelio De Laurentiis non vuole assolutamente correre il rischio di perdere calciatori del genere a parametro zero.