Boom Insigne, si riduce lo stipendio e torna in Italia: la destinazione

Lorenzo Insigne può essere vicino a una grande svolta per la sua carriera, riducendosi lo stipendio per tornare in Italia: la destinazione

La carriera di Lorenzo Insigne, con l’approdo in MLS, ha portato a una clamorosa svolta per l’ex capitano del Napoli. E’ una delle stelle del campionato nordamericano, anche se le cose al Toronto FC non stanno andando per il meglio. Ci sarebbero infatti delle diatribe all’interno del club canadese e dello spogliatoio, per il mancato feeling tra Insigne e l’allenatore Bradley, per il modo di giocare dei canadesi. E’ un classe ’91 che ha ancora tanto da dare al calcio e chissà che non possa tornare in Europa o addirittura in Serie A, dopo l’ottima esperienza al Napoli.

Insigne è andato via nell’estate del 2022 a parametro zero. Non ha trovato l’accordo con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo, con il presidente del club partenopeo desideroso di abbassare il monte ingaggi. Una politica poi rivelatasi vincente per la vittoria dello Scudetto dopo aver stradominato il campionato.

Per l’ex capitano del Napoli, la strada di un ritorno in Serie A sarebbe viva, ma non all’ombra del Vesuvio. Sarebbe, infatti, un altro il club che punterebbe volentieri su Insigne: si tratta della Lazio del suo ex mentore, Maurizio Sarri, con il quale Insigne ha vissuto i migliori anni della sua carriera.

Serie A, il ritorno di Insigne: c’è la Lazio

Secondo quanto riferito da ‘Lindiscreto.it’, nella mente di Lorenzo Insigne c’è sempre quello di un ritorno in Italia e la squadra maggiormente interessata all’ex capitano del Napoli è la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti con Insigne troverebbero il profilo giusto per giocare un’ottima Champions League e formerebbe la coppia di gemelli del gol che ha incantato Pescara e conquistato Euro 2020, con Ciro Immobile. Tuttavia, c’è un problema non da poco: per tornare in Serie A, Insigne dovrebbe ridursi di molto l’ingaggio che percepisce al Toronto che ammonta sui 7 milioni di euro l’anno.

Nel frattempo, al Toronto Bernardeschi è stato messo fuori rosa per delle parole poco carine nei confronti di Bradley. L’ex Juventus guida una rivolta interna insieme a Insigne per esonerare l’allenatore. I canadesi sono ultimi in classifica e faticano a vincere e trovare un’identità di gioco.

Il club di Manning ha dato mandato allo stesso Bradley di gestire la situazione. Intanto, nervi tesi per Insigne -come riferito da The Athletic- che non riesce a integrarsi al meglio nello spogliatoio per le sue difficoltà con l’inglese. Cosa che non accade con i compagni che parlano italiano e spagnolo.