Panchina Napoli, c’è una donna seduta al fianco di Spalletti: sapete di chi si tratta?

Inizia con il botto la sfida del Dall’Ara per il Napoli di Luciano Spalletti. In campo contro il Bologna di Thiago Motta, gli azzurri sono infatti già passati in vantaggio con il solito Victor Osimhen, in gol sfruttando un errore difensivo.

Ad aver catturato l’attenzione dei tifosi partenopei però, un dettaglio apparso a schermo poco prima del calcio d’inizio. Seduta alle spalle di mister Spalletti, un volto nuovo ha infatti presenziato sulla panchina dei Campioni d’Italia, suscitando non pochi interrogativi nei telespettatori napoletani.

Bologna Napoli, anche la Dottoressa Nunzia Cerrone in panchina con Spalletti

La misteriosa presenza alle spalle di mister Luciano Spalletti non è altro che la Dottoressa Nunzia Cerrone, responsabile del settore medico della Primavera azzurra. Dopo la retrocessione nella seconda lega giovanile, avvenuta ieri sul terreno da gioco di Cercola, la donna è giunta in quel di Bologna al seguito della prima squadra.