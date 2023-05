Ammonito in Bologna-Napoli, era diffidato: salterà l’ultima gara con la Sampdoria

Il Napoli di Luciano Spalletti è attualmente di scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, dov’è in vantaggio per 0-1 sulla squadra di Thiago Motta. La sfida odierna rappresenta l’ultima trasferta stagionale per gli azzurri, cui mente è già proiettata alla gara della prossima settimana contro la Sampdoria.

Dopo la sfida contro i blucerchiati infatti, la squadra verrà premiata nella cornice del Maradona, che assisterà all’alzata della coppa da parte del Napoli. Una brutta notizia per tutti i tifosi partenopei arriva però dal campo romagnolo, visto che un idolo di casa sarà costretto a saltare l’ultima partita stagionale.

Kim ammonito a Bologna, salterà Napoli-Sampdoria

Alla fine è successo: la lunga diffida di Kim è finalmente sfociata in squalifica. Un fallo sciocco quello del coreano, che nei pressi del minuto 40 è stato sanzionato dall’arbitro Marcenaro con un cartellino giallo.

Non ci sarà dunque un ultimo saluto stagionale al Maradona per Kim, che ovviamente prenderà parte ai festeggiamenti di fine partita. Una brutta notizia dunque per quei tifosi che speravano di vedere il proprio beniamino lottare per la maglia anche la prossima domenica. Inoltre, a causa degli insistenti scenari di mercato, non è escluso che Bologna-Napoli possa rappresentare l’ultima partita del coreano in maglia azzurra.