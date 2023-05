Niente Napoli, arriva la doccia fredda: il colpaccio lo piazza la Juve

Doccia fredda per il Napoli, con la Juventus che ha intenzione di piazzare il colpaccio alla fine di questa stagione: tutti i dettagli

Il Napoli è alle prese con le ultime uscite stagionali prima di tirare definitivamente le somme. Un anno straordinario per il club di Aurelio De Laurentiis, tornato alla vittoria dello Scudetto dopo 33 anni. L’ultima volta nel 1990, quando c’era ancora Diego Armando Maradona. Il percorso della squadra guidata da Luciano Spalletti ha spazzato via ogni ambizione di qualsiasi avversaria. Tuttavia, l’allenatore di Certaldo a fine stagione potrebbe salutare il Napoli e il presidente è al lavoro per trovare un degno sostituto.

A differenza del Napoli, la Juventus ha invece vissuto una stagione disastrosa in campo e fuori. Eliminata da tutte le Coppe e fuori dalla lotta Scudetto già a gennaio, il club bianconero sta valutando l’esonero di Massimiliano Allegri anche se mancano due anni alla fine del contratto da 9 milioni di euro l’anno compresi i bonus. Juve e Napoli condividono lo stesso obiettivo per la panchina: si tratta di Vincenzo Italiano, desideroso di vincere la Conference League dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Italiano ha dimostrato di dare un’identità e un gioco preciso a ogni squadra che ha allenato. Con la Fiorentina sono stati due anni intensi e in caso di chiamata di una delle due big, sarebbe pronto ad andar via.

Napoli, occhio alla Juve: sorpasso per Italiano

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, la Juventus potrebbe tentare il sorpasso per assicurarsi Vincenzo Italiano come prossimo allenatore. E’ uno dei profili valutati per il post-Allegri e vorrebbe significare soltanto una cosa: rivoluzione totale dal punto di vista del gioco e degli uomini. L’allenatore della Fiorentina è attualmente concentrato sulle ultime partite e soprattutto sulla finale di Conference con il West Ham, che vuole assolutamente vincere.

L’obiettivo è quello di dare un gioia ai tifosi della Fiorentina che vorrebbero anche giocare nuovamente in Europa la prossima stagione. Italiano è molto stimato anche da De Laurentiis e anche il Napoli segue tanti allenatori per il post-Spalletti. Si è parlato tanto di Luis Enrique, oltre che di profili noti in Serie A come Gasperini e Thiago Motta.

I rapporti tra De Laurentiis e Commisso sono molto buoni, ma potrebbero comunque essere gelati dall’offensiva che potrebbe lanciare la Juventus nelle prossime settimane. Un altro allenatore valutato dal club bianconero è quello di Igor Tudor, che conosce molto bene l’ambiente e sta facendo cose buone al Marsiglia.