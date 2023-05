Festa Scudetto, Manfredi spiega: “Unico palco al Maradona? C’è stato un problema”

Il sindaco della città di Napoli, Gaetano Manfredi, ha parlato della festa Scudetto, in programma per domenica 4 giugno allo stadio Diego Armando Maradona dopo il fischio finale del match contro la Sampdoria.

Il primo cittadino è entrato nel dettaglio della festa, preannunciando le prossime novità e spiegando il motivo per cui il tutto si svolgerà all’impianto di Fuorigrotta.

Di seguito, quanto dichiarato dal sindaco Manfredi a margine dell’evento ‘Verso il secondo vertice Onu sui sistemi alimentari sostenibili: l’Italia presenta Agritech‘:

“Se n’è parlato con il prefetto, penso che lunedì sarà definito il programma definitivo. Al momento l’orientamento è che c’è la festa allo stadio dopo la consegna della coppa dello scudetto”.

Ci stiamo attrezzando per garantire degli schermi in alcune piazze della città e dell’area metropolitana. Il problema è che dal punto di vista della ripresa televisiva l’organizzazione su più palchi era molto più complicata quindi alla fine è prevalsa l’idea che ci fosse una sola sede principale dove c’era la ripresa e poi dopo ci fosse una distribuzione del segnale in varie piazze della città e dell’area metropolitana”