Gli chiedono di Giuntoli: Allegri allo scoperto in conferenza sul ds del Napoli

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia della sfida contro il Milan in merito a Cristiano Giuntoli.

Non è più un mistero che la società bianconera punta sull’uomo mercato della società partenopea per ripartire, anche se al momento non c’è accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis sulla risoluzione eventuale del contratto.

Tuttavia, negli ultimi giorni si sono rincorse voci secondo cui ci sono diverse correnti di pensiero in merito, con Allegri che avrebbe posto il vero per un arrivo in bianconeri di Giuntoli. Ipotesi che il tecnico ha smentito nel corso del suo intervento.

Le parole

Di seguito, quanto dichiarato: