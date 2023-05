ULTIM’ORA – L’azzurro ha firmato il rinnovo: il Napoli ha depositato il contratto in Lega

Mancano solo due partite prima del termine del campionato, ma il Napoli sta già lavorando per la prossima stagione. Mentre il futuro di Luciano Spalletti e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono incerti, con molte possibilità di vederli lontano da Napoli, la società vuole blindare alcuni dei suoi titolari.

Dopo aver rinnovato i contratti di Lobotka e Anguissa, il Napoli ha chiuso l’accordo per il rinnovo anche con Amir Rrahmani. Il contratto del difensore kosovaro era in scadenza nel 2024 ma, come riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è stato depositato in Lega il nuovo contratto con scadenza nel 2027, con un’opzione di rinnovo automatico per la stagione 2027/2028.