Dalla Georgia prenotano casa a Roma, ma il proprietario li rifiuta: “Odio Napoli e Kvara”

Incredibile quanto successo a Roma, dove un gruppo di turisti dalla Georgia è stato respinto per colpa di… Napoli e Kvara. A testimoniare quanto successo è il giornalista Dachi Tsurtsumia, che su Twitter ha pubblicato la chat dell’accaduto.

“Odio Napoli e Kvara mi ha fatto soffrire molto quest’anno, cercate un altro appartamento”: questa la frase pronunciata dal proprietario di un appartamento nella Capitale.

Segue la testimonianza raccolta dal portale sportivo georgiano ’90 min’:

Avevamo programmato un tour in Italia – racconta uno di loro in una lettera pubblicata sui social – abbiamo comprato biglietti aerei, prenotato hotel e appartamenti a Roma, Firenze, Milano… Quando pensavamo che fosse tutto sistemato, due giorni fa abbiamo perso i contatti con il proprietario dell’appartamento a Roma. Non ci contatta più, non ci risponde più.

‘So che venite dalla Georgia e volete il mio appartamento, ma io odio Napoli e Khvicha mi ha fatto soffrire tanto quest’anno. Per favore, trovate un altro appartamento’, ci ha scritto su WhatsApp.