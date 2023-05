Napoli tradito, Koulibaly in prestito in Serie A: la destinazione

Dopo i possibili addii di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, i tifosi del Napoli potrebbero affrontare un possibile ‘tradimento’ di Kalidou Koulibaly.

Dopo aver vinto lo Scudetto con grandissimo merito, il Napoli sta pensando già alla prossima stagione. In casa partenopea, infatti, potrebbero dire addio due dei principali artefici della vittoria del campionato di quest’anno, ovvero Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti.

Entrambi, dopo aver riportato un successo così importante a Napoli, hanno espresso la volontà di cambiare aria. Cristiano Giuntoli avrebbe già un accordo per diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus, ma Aurelio De Laurentiis (almeno per il momento) non ha intenzione di liberare il suo dirigente. Quest’ultimo, infatti, ha ancora un altro anno di contratto con il team campano.

Anche Luciano Spalletti, così come nella conferenza stampa del dopo partita della gara vinta con l’Inter di Simone Inzaghi, ha espresso al patron partenopeo la volontà di lasciare Napoli. Questi possibili addii, ovviamente, hanno scosso i tifosi azzurri, i quali potrebbero affrontare nelle prossime settimane anche un possibile tradimento da parte di Kalidou Koulibaly.

Il difensore centrale, andato al Chelsea l’anno scorso per poco meno di 40 milioni di euro, potrebbe sì tornare in Italia, ma non nel Napoli. Il senegalese, visto il suo sfortunato primo anno con la maglia dei ‘Blues’, potrebbe tornare a giocare per Maurizio Sarri.

Calciomercato Napoli, la Lazio con la Champions League potrebbe pensare a Kalidou Koulibaly: ecco tutti i possibili scenari

La Lazio, considerando la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, potrebbe infatti cercare di piazzare il super colpo con l’arrivo di Kalidou Koulibaly. La possibile trattativa, ovviamente, sarebbe tutta in salita per Claudio Lotito, considerando sia il prezzo che l’ingaggio del calciatore.

Per rivedere Kalidou Koulibaly giocare in una squadra allenata da Maurizio Sarri, di fatto, dovrebbero accadere due eventi molto difficili: ovvero la cessione in prestito ed una notevole riduzione dell’ingaggio da parte del giocatore. Ammirare il senegnalese con la maglia biancoceleste è solo una suggestione, anche se nel calcio mai dire mai.

Nel frattempo, i tifosi del Napoli attendono il nome del possibile sostituto di Luciano Spalletti. Tra i nomi accostati al team campano c’è anche anche quello di Vincenzo Italiano. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare alcune dichiarazioni da parte di Aurelio De Laurentiis rilasciate alla ‘Mediaset’ dopo la finale di Coppa Italia tra la Fiorentina e l’Inter: “Sono stato sempre un suo estimatore, quando mi ha sconfitto 4 anni andai negli spogliatoi a complimentarmi con lui”.