L’ex Juventus è ad un passo: super colpo Napoli

Il Napoli sonda il mercato alla ricerca di nuovi innesti. Nel mirino azzurro è finito un ex Juventus, il cui futuro è tutto da scrivere.

L’euforia legata alla conquista dello scudetto è stata già archiviata. Il Napoli, infatti, ha iniziato a riflettere in vista della sessione estiva del mercato. La rosa che ha trionfato in campionato facendo il vuoto alle proprie spalle andrà incontro ad una vera e propria rivoluzione, tra cessioni inevitabili e conseguenti acquisti. Chi si occuperà delle trattative non è ancora chiaro (Aurelio De Laurentiis fin qui non ha voluto liberare il ds Cristiano Giuntoli) ma intanto una prima pianificazione è stata fatta.

A salutare la compagnia saranno cinque calciatori. L’elenco, in particolare, comprende Tanguy Ndombele destinato a fare rientro al Tottenham dopo le opache prestazioni fornite in questi mesi. Via anche Diego Demme, scivolato indietro nelle gerarchie dopo l’esplosione di Stanislav Lobotka. A gennaio, per lui, si era fatta avanti la Salernitana ma l’ex Lipsia aveva preferito restare per vincere insieme ai compagni il titolo: adesso, invece, l’addio è quanto mai possibile. In lista di sbarco pure Kim Min-jae, finito nel mirino del Manchester United. I “Red Devils” hanno avviato i contatti con il suo entourage e a breve eserciteranno la clausola rescissoria da 45 milioni.

Difficile, infine, la permanenza di Piotr Zielinski e Hirving Lozano legati ai partenopei fino al 2024. Le interluzioni per il rinnovo sono scattate ma le parti continuano ad essere distanti. La causa è da ricercare nel fatto che la società ha messo sul piatto proposte contenenti cifre più basse rispetto a quelle percepite dal polacco (3.5 milioni) e dal messicano (4.5). Un restyling, quindi, in piena regola che obbligherà il Napoli ad ingaggiare altrettanti elementi di qualità per restare competitivo ai livelli più alti.

Napoli, occhi puntati su un ex Juventus

Per quanto riguarda il sostituto di Lozano, la scelta è caduta su Riccardo Orsolini autore di 11 reti e 4 assist con indosso la maglia del Bologna. L’ex Juventus per rinnovare il contratto in scadenza tra un anno ha chiesto uno stipendio da 2 milioni netti all’anno. Troppo per i felsinei, disposti ad arrivare ad un massimo di 1.5 netti. I confronti tra l’entourage dell’esterno e la dirigenza rossoblù proseguiranno ma al momento il divorzio appare essere lo scenario più concreto. Il Napoli, come detto, è alla finestra e a breve proverà a farsi avanti in modo tale da bruciare la concorrenza formata soprattutto dalla Roma e dalla Lazio. In ogni caso, De Laurentiis ha pronto un piano B.

Nei radar, oltre Orsolini, c’è Domenico Berardi il cui futuro è tutto da scrivere. L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali vorrebbe trattenerlo ancora ma, a differenza del passato, questa volta si è detto disponibile a valutare la sua cessione in presenza di offerte ritenute congrue al valore del capitano neroverde. Il Napoli si prepara alla rivoluzione.