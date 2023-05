Ultim’ora, De Laurentiis infuriato: lascia l’Assemblea di Lega e sbotta contro la Serie A!

Non smette di lavorare il presidente Aurelio De Laurentiis, nemmeno nel giorno del suo compleanno. Il numero 1 del Napoli, infatti, oggi è stato a Roma per una riunione dell’Assemblea di Lega della Serie A, riunitasi per parlare del futuro del calcio italiano e della vendita dei diritti TV.

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, Aurelio De Laurentiis avrebbe abbandonato in anticipo la riunione e visibilmente stizzito ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai giornalisti presenti:

Caos per la vendita dei diritti TV, lo sfogo di De Laurentiis

Come sta andando l’assemblea? Stanno svendendo il calcio. I fondi fanno il loro mestiere, siamo noi che stiamo svendendo il calcio perché non lo sappiamo amministrare. Su advisor e fondi è stata presa una decisione? Chiedetelo a chi è rimasto in assemblea.

Queste la parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, lasciando in anticipo l’assemblea di Serie A in scena al Salone d’Onore del Coni dove tra i temi all’ordine del giorno c’è “manifestazione di interesse dei private equity“.